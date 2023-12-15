بسبب الثلوج الكثيفة.. إصابة 515 شخصا في تصادم قطارين بالصين

أصيب 515 شخصا في حادث اصطدام قطاري مترو أنفاق وسط ثلوج كثيفة في العاصمة الصينية بكين بينهم 102 أصيبوا بكسور في العظام، بحسب ما ذكرته السلطات الجمعة.

ووقع الحادث مساء الخميس في منطقة جبلية – فوق الأرض – غربي بكين في خط تشانغبينغ المترامي في شبكة مترو الأنفاق الوطنية.

وأدت المسارات الزلقة إلى الكبح التلقائي في القطار الرئيسي.

وقالت هيئة النقل في تشانغبينغ في بيان، الجمعة، على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي إن قطاراً ثانيا كان يتبع القطار الرئيسي انزلق، ولم يتمكن السائق من تفعيل نظام المكابح في الوقت المناسب.

وأضافت أن أفراد الطوارئ الطبية والشرطة وسلطات النقل وصلوا لمكان الحادث، وقاموا بإجلاء جميع الركاب.

وذكرت الهيئة أن 25 راكباً كانوا تحت الملاحظة، وبقي 67 في مستشفى حتى صباح اليوم الجمعة.

وأدى تساقط الثلوج، والذي بدأ يوم الأربعاء الماضي، بكثافة غير معتادة، إلى تعليق بعض رحلات القطارات وإغلاق مدارس في الصين. من المقرر أن تنخفض درجات الحرارة إلى سالب 11 درجة مئوية مساء الجمعة.

ولم ترد أنباء عن أي وفيات بسبب العواصف الشتوية التي ضربت منطقة واسعة النطاق شمالي الصين.