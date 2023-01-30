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بسبب الثلوج.. 8 طرق لا تزال مغلقة عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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بسبب الثلوج.. 8 طرق لا تزال مغلقة عبر هذه الولايات
ح.م

لاتزال بعض الطرق الوطنية والولائية مغلقة بفعل تراكم الثلوج التي تشهدها العديد من الولايات في هذه الأيام، الأمر الذي أكده الدرك الوطني.

وفي آخر تحديث لصفحة “طريقي” التابعة للدرك الوطني والمختصة في السلامة المرورية، صبيحة الإثنين على الساعة 8 و25 دقيقة فإن الطرق المغلقة بفعل تراكم الثلوج هي:

1- تيزي وزو:

  •  الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.
  •  الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.
  •  الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إيبودرارن.
  •  الطريق الولائي رقم 11 على مستوى قرية تيقمونين بلدية واسيف.
  •  الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة.

2-البويرة:

  •  الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة)  وإفرحونن (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو.
  •  الطريق الوطني رقم 30 على مستوى بلدية الصحاريج.

3- بجاية:

  • الطريق الولائي رقم 56 على مستوى منطقة الشريعة بلدية أوزلاقن.

4- عنابة:

  •  الطريق الولائي رقم 16 أ على مستوى حي الإيدوغ بلدية ثنية سرايدي، بسبب إنجراف التربة.
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