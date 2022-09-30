بسبب الجلباب.. ممرضة أردنية تستقيل من عملها والوزير يتدخل

أقدمت ممرضة أردنية على تقديم استقالتها بسبب رفض المستشفى الذي تعمل فيه أن ترتدي الجلباب، وطلب منها ضرورة الالتزام بالزى الموحد للممرضات.

ونشرت أسماء أبو جامع، عبر صفحتها على تويتر، منشورا قالت فيه، إنها قدمت استقالتها من أفضل مستشفى في الأردن الذي عملت فيه لمدة شهرين والسبب جلبابها، وتابعت تقول ” أنا الممرضة القانونية أسماء أبو جامع، الحافظة لكتاب الله، ومتخرجة قبل سنة من الجامعة الأردنية بكالوريوس تمريض بتقدير جيد جيدا”.

ونشرت أسماء تغريدة أخرى، مشيرة فيها إلى أنها كانت سترفع قضيتها إلى وزارة العمل، “ولكنني تذكرت أنني في الأردن”، مضيفة أن “أقل الإيمان” أن تبلغ رسالتها لكل الناس وتطالب بحريتها الكاملة بلباسها ” في بلد الإسلام”.

وعلى الفور، تلقت أبو جامع ردا من وزير العمل الأردني، نايف استيتية، حيث قال إنه تابع شكواها، وأنه لا يمكن أن يتقبل ما جرى معها إن تم ثبوت صحة ذلك، طالبا منها تزويده برقمها للتحقيق في هذه القضية لأنه يرفض” التهاون أو المساس بحقوق الأردنيين”.

وفيما اقترح عدد كبير من الأردنيين على أسماء أبو جامع رفع قضية ضد المستشفى، على الأقل لتعويضها عن تركها العمل، قال آخرون أن المستشفى من حقه أن يفرض اللباس الموحد على موظفيه.