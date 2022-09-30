بسبب الجلباب.. ممرضة أردنية تستقيل من عملها والوزير يتدخل
أقدمت ممرضة أردنية على تقديم استقالتها بسبب رفض المستشفى الذي تعمل فيه أن ترتدي الجلباب، وطلب منها ضرورة الالتزام بالزى الموحد للممرضات.
ونشرت أسماء أبو جامع، عبر صفحتها على تويتر، منشورا قالت فيه، إنها قدمت استقالتها من أفضل مستشفى في الأردن الذي عملت فيه لمدة شهرين والسبب جلبابها، وتابعت تقول ” أنا الممرضة القانونية أسماء أبو جامع، الحافظة لكتاب الله، ومتخرجة قبل سنة من الجامعة الأردنية بكالوريوس تمريض بتقدير جيد جيدا”.
سلااام..
أنا اليوم قدمت استقالتي من أفضل مستشفيات الاردن الي صلي فيه شهرين والسبب الجلباب (سكرابي الطويل) 😁
انا الممرضة القانونية أسماء ابو جامع الحافظة لكتاب الله متخرجه من سنة من الجامعة الاردنية بكالوريوس تمريض بتقدير جيد جدا وحاصلة على دبلوم بالcupping therapyو👇
— أسماء أبو جامع 🇵🇸𓂆 (@AsmaAbuJamea) September 27, 2022
ونشرت أسماء تغريدة أخرى، مشيرة فيها إلى أنها كانت سترفع قضيتها إلى وزارة العمل، “ولكنني تذكرت أنني في الأردن”، مضيفة أن “أقل الإيمان” أن تبلغ رسالتها لكل الناس وتطالب بحريتها الكاملة بلباسها ” في بلد الإسلام”.
كنت رح ارفع قضية عليهم عند وزارة العمل بعدين تذكرت اني بالأردن 😆 وأقل الإيمان اني اوصل رسالتي لكل الناس واطالب بحريتي الكاملة بلباسي في بلد الإسلام..
— أسماء أبو جامع 🇵🇸𓂆 (@AsmaAbuJamea) September 27, 2022
وعلى الفور، تلقت أبو جامع ردا من وزير العمل الأردني، نايف استيتية، حيث قال إنه تابع شكواها، وأنه لا يمكن أن يتقبل ما جرى معها إن تم ثبوت صحة ذلك، طالبا منها تزويده برقمها للتحقيق في هذه القضية لأنه يرفض” التهاون أو المساس بحقوق الأردنيين”.
وفيما اقترح عدد كبير من الأردنيين على أسماء أبو جامع رفع قضية ضد المستشفى، على الأقل لتعويضها عن تركها العمل، قال آخرون أن المستشفى من حقه أن يفرض اللباس الموحد على موظفيه.
لو رفعت عليهم ، الرد بسيط اللوائح الداخلية للمستشفى تحتم الالتزام باليونيفورم الموحد . من حق اي منشاة فرض اللباس بما يناسب طبيعة العمل سواء صناعي او طبي .
— Osama Farhan (@OsamaFa32033333) September 27, 2022