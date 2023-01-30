-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: موجة برد تصل إلى 8 درجات تحت الصفر عبر 30 ولاية
رياضة

بسبب الحجاب.. إقصاء لاعبة مسلمة من منافسة لكرة السلة بفرنسا

عمر سلامي
  • 214
  • 0
بسبب الحجاب.. إقصاء لاعبة مسلمة من منافسة لكرة السلة بفرنسا
ح.م
اللاعبة سليماتا سيلا

رفض حكم فرنسي مشاركة اللاعبة سليماتا سيلا، من نادي أوبيرفيلييه لكرة السلة، في المسابقة التي أقيمت بمدينة إسكاودين شمالي فرنسا، بسبب ارتدائها الحجاب.

وكشفت صحيفة “لوباريزيان” “Le Parisien” الفرنسية، أن حكم المباراة أصرّ قبل إحدى المباريات على بقاء سيلا، التي ارتدت الحجاب قبل 3 سنوات فقط، على دكة البدلاء وعدم دخولها.

وقالت سيلا للصحيفة الفرنسية إنها شعرت بالإهانة بعد هذا القرار “وهي التي بذلت مجهودات كبيرة في التدريبات من أجل مساعدة زميلاتها على الفوز في اللقاء .

و أكد رئيس النادي سبستيان ماري سانت في تصريحات صحفية أن سليماتا سيلا تعتبر من أعمدة الفريق، موضحا أنه “لا يمكنه التصديق أن المسؤولين منعوها من المنافسة”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة السلة قد قرّر في 2017، السماح للاعبات بارتداء الحجاب في المباريات، بعد عملية مراجعة انطلقت في سبتمبر 2014 عقب انسحاب منتخب قطر للسيدات من بطولة الألعاب الآسيوية.

ويعد الاتحاد الفرنسي لكرة السلة والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الهيئتين الرياضيتين الوحيدتين اللتين تمنعان ارتداء الحجاب في منافساتهما.

مقالات ذات صلة
تعديل في توقيت نهائي شان الجزائر

تعديل في توقيت نهائي شان الجزائر

فحوى تصريحات بوقرة بعد نهاية المباراة

فحوى تصريحات بوقرة بعد نهاية المباراة

هذه خيارات بوقرة لتوقيف انتفاضة النيجر وتنشيط النهائي

هذه خيارات بوقرة لتوقيف انتفاضة النيجر وتنشيط النهائي

فيديو “الكاف” حول الطفلة الجزائرية سجّل 10 ملايين مشاهدة

فيديو “الكاف” حول الطفلة الجزائرية سجّل 10 ملايين مشاهدة

قندوسي سيواصل مشواره مع “الخضر” في “الشان”

قندوسي سيواصل مشواره مع “الخضر” في “الشان”

“جائزتان” لِمحيوس

“جائزتان” لِمحيوس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد