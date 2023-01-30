بسبب الحجاب.. إقصاء لاعبة مسلمة من منافسة لكرة السلة بفرنسا

رفض حكم فرنسي مشاركة اللاعبة سليماتا سيلا، من نادي أوبيرفيلييه لكرة السلة، في المسابقة التي أقيمت بمدينة إسكاودين شمالي فرنسا، بسبب ارتدائها الحجاب.

وكشفت صحيفة “لوباريزيان” “Le Parisien” الفرنسية، أن حكم المباراة أصرّ قبل إحدى المباريات على بقاء سيلا، التي ارتدت الحجاب قبل 3 سنوات فقط، على دكة البدلاء وعدم دخولها.

وقالت سيلا للصحيفة الفرنسية إنها شعرت بالإهانة بعد هذا القرار “وهي التي بذلت مجهودات كبيرة في التدريبات من أجل مساعدة زميلاتها على الفوز في اللقاء .

و أكد رئيس النادي سبستيان ماري سانت في تصريحات صحفية أن سليماتا سيلا تعتبر من أعمدة الفريق، موضحا أنه “لا يمكنه التصديق أن المسؤولين منعوها من المنافسة”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة السلة قد قرّر في 2017، السماح للاعبات بارتداء الحجاب في المباريات، بعد عملية مراجعة انطلقت في سبتمبر 2014 عقب انسحاب منتخب قطر للسيدات من بطولة الألعاب الآسيوية.

ويعد الاتحاد الفرنسي لكرة السلة والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الهيئتين الرياضيتين الوحيدتين اللتين تمنعان ارتداء الحجاب في منافساتهما.