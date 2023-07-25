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الجزائر

بسبب الحرائق.. تعديل في برنامج القطارات عبر هذا الخط

الشروق أونلاين
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بسبب الحرائق.. تعديل في برنامج القطارات عبر هذا الخط

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تعديل توقيت بعض الرحلات عبر خط الجزائر – وهران – الجزائر، وهذا نظرا للظروف الجوية الاستثنائية.

وفي بيان لها، أوضحت الشركة لزبائنها، أنه نظرا للظروف الجوية الاستثنائية التي تشهدها البلاد حاليا، وحرصا على راحة المسافرين، تم تعديل توقيت بعض القطارات على خط الجزائر – وهران – الجزائر.

وأشارت الشركة إلى أن تعديل الرحلات سيكون ابتداء من يوم الأربعاء 26 جويلية 2023 حسب البرنامج الآتي:

 الانطلاق من الجزائر نحو وهران:

القطار 1003: على الساعة 00: 14 بدل 30: 12
وقطار كوراديا على الساعة 00: 17 بدل 45: 15

 الانطلاق من وهران نحو الجزائر:

القطار 1004: على الساعة 00: 14 بدل 30: 12
وقطار كوراديا على الساعة 00: 17 بدل 45: 15

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