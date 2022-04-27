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رياضة

بسبب الحرب.. اختتام الدوري الأوكراني دون البطل

س.ح
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بسبب الحرب.. اختتام الدوري الأوكراني دون البطل
أرشيف

أعلنت رابطة أندية كرة القدم الأوكرانية موافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوكراني لكرة القدم على إنهاء الدوري المتوقف منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 فيفري الماضي دون أي بطل.
وكشفت رابطة الدوري الأوكراني أن الترتيب اعتبارا من 24 فيفري 2022، سيكون الترتيب النهائي لموسم 2021-2022، دون أي بطل يفوز باللقب حسب بيان لها.
ويتوقع أن يمنح نادي شاختار دونييتسك و نادي دينامو مكانين في جولات التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
حيث تصدر نادي شاختار دونييتسك الدوري برصيد 47 نقطة بعد مرور 18 جولة، بفارق نقطتين عن وصيفه دينامو كييف عندما توقف الموسم.
وأكد البيان تأييد أندية كرة القدم في الدوري الممتاز اقتراح إنهاء موسم 2021- 2022 بسبب تمديد حالة الأحكام العرفية في أوكرانيا التي تمنع اكتمال البطولة.

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