بسبب الحليب.. ابنة الغنوشي تعلن مقاضاة قيادية بحزب التيار الديموقراطي

أعلنت، ابنة راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، رفعها دعوى قضائية ضد قيادية بحزب “التيار الديمقراطي”، اتهمتها باستيراد الحليب والتسبب في خسارة الاقتصاد.

ونشرت سمية الغنوشي تدوينة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مساء أمس السبت، أكدت من خلالها أنها رفعت دعوى قضائية ضد سامية عبو، بعد إدعاء الأخيرة أنها قامت باستيراد الحليب الأجنبي وتسببت في خسارة للاقتصاد التونسي.

وأفادت قناة نسمة، صباح الأحد، بأن القيادية بحزب “التيار الديمقراطي” سامية عبو قد اتهمت سمية الغنوشي، ووزير التجارة التونسي السابق، عمر الباهي، بالتسبب في خسارة كبيرة للاقتصاد والفلاحة في بلادهما.

وبدورها، نفت ابنة الغنوشي هذا الادعاء، مشيرة إلى أن “سامية عبو أدمنت الكذب والافتراء والدجل”، وقد كلفت فريقا من المحامين برفع قضية ضدها.