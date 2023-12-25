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الجزائر

بسبب الحمى القلاعية.. غلق أسواق الماشية بالمدية

الشروق أونلاين
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بسبب الحمى القلاعية.. غلق أسواق الماشية بالمدية

قررت السلطات الولائية لولاية المدية غلق أسواق المواشي مؤقتا وذلك في إطار الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة مرض الحمى القلاعية.

وأوضح بيان للولاية أنه قد تقرر التعليق المؤقت وبصفة إحترازية، كل أسواق المواشي المتواجدة عبر إقليم بلديات الولاية إلى إشعار آخر.

كما ستخضع حركة تنقل قطيع الأبقار إلى تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى القلاعية مهما كانت وجهتها، مع شهادة صحية لتنقل الماشية مقدمة من طرف الطبيب البيطري التابع لمديرية المصالح الفلاحية.

كما شدد المصدر ذاته على مراقبة حركة الحيوانات الحساسة الأخرى للمرض على مستوى الولاية، ولا يسمح بتنقلها إلا إذا كانت مرفقة بشهادة صحية للنقل الماشية مقدمة من طرف الطبيب البيطري التابع لمديرية المصالح الفلاحية.

ومنعت السلطات الولائية تجمع الحيوانات (الأبقار، الأغنام، الماعز والجمال) وكذا استعمال مناطق الرعي ونقاط المياه الجماعية عبر تراب الولاية.

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