بسبب الحمى القلاعية.. ولاية مستغانم تغلق جميع أسواق الماشية مؤقتا

أغلقت ولاية مستغانم جميع أسواق الماشية مؤقتا وهذا بقرار أمضاه والي الولاية أحمد بودوح اليوم، الإثنين 25 ديسمبر.

القرار ينص على الغلق المؤقت “لجميع أسواق الماشية الأسبوعية واليومية”، ومنع “تجمع الحيوانات عبر إقليم الولاية” إضافة إلى “تفعيل إجراءات التلقيح ضد الحمى القلاعية” ويأتي في إطار الاجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة داء الحمى القلاعية، وهذا بعد تأكيد إصابة بمسثمرة فلاحية ببلدية فرناكة وذلك تفاديا لإنتشار المرض، حسب بيان الولاية. وسيتستمر العمل بهذا القرار إلى غاية إستقرار الوضعية الصحية.

وللتذكير، أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوم الخميس الماضي عن إطلاق حملة تلقيح واسعة ضد الحمى القلاعية كإجراء وقائي، وذلك بعد التأكد من ظهور حالات من المرض ببعض الولايات.