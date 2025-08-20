بسبب الرسوم الجمركية: أمريكا والبرازيل تتجهان لمنظمة التجارة العالمية

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية، موافقتها على طلب البرازيل الانخراط في محادثات مع منظمة التجارة العالمية لبحث مسألة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب عليها والمقدّرة بـ 50%.

ومع مطلع شهر أوت الجاري، لجأت البرازيل إلى منظمة التجارة العالمية، بعدما رفع ترامب الرسوم الجمركية على أكثر من ثلث الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة بما يشمل سلعا مثل البن ولحوم الأبقار والسكر.

وفرض ترامب على البرازيل بعضا من أعلى التعريفات الجمركية بسبب ما أسماه “الحملة الشعواء” التي تشنها السلطات على حليفه الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو الذي يحاكم بتهمة محاولة انقلاب.

وفي رسالة وجهتها البعثة الأمريكية بتاريخ 15 أوت الجاري، إلى منظمة التجارة الأمريكية، ونشرتها الهيئة الدولية على موقعها الالكتروني “توافق الولايات المتحدة على طلب البرازيل الدخول في مشاورات”.

وأضافت الرسالة: “نحن على استعداد للتشاور مع مسؤولين من بعثتكم للاتفاق على موعد مناسب للمشاورات”.

وأشارت الرسالة الأميركية إلى أن بعض القضايا التي طرحتها البرازيل “هي مسائل تندرج في إطار الأمن القومي ولا يمكن النظر فيها أو حلها من خلال تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية”.

وعملية التشاور ضمن منظمة التجارة العالمية تقوم على السعي إلى حل تفاوضي قبل الانتقال إلى التحكيم.

وجاء في المرسوم الذي فرض ترامب بموجبه الرسوم الجمركية الإضافية على البرازيل أن سياسات الحكومة البرازيلية وتصرفاتها في الفترة الأخيرة تهدد اقتصاد الولايات المتحدة وأمنها القومي وسياستها الخارجية.

وخلافا لغالبية الدول التي استهدفتها واشنطن برسوم جمركية عالية، فإن الولايات المتحدة تتمتع بفائض تجاري مع البرازيل وليس عجزا.