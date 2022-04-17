بسبب السرقة.. يوتيوب يحذف أغنية ترويجية لخالد ومطرب مصري

أعلن الملحن المصري محمد رحيم عن حظر إدارة يوتيوب لإعلان محمد منير والشاب خالد الذي قدمته لبنك القاهرة بسبب سرقة لحنة من أغنية لحنها رحيم في عام 2007، بعد أن حققت مشاهدات عالية منذ طرحها.

وكتب محمد رحيم منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال فيه: “الحمدلله رب العالمين، إدارة موقع يوتيوب تحظر إعلان بنك القاهرة لإثبات واقعة السرقة والتعدي على الأعمال المحمية التي تم سرقتها في إعلان بنك القاهرة، وسوف يتم حظر الإعلان في كل المواقع والفضائيات تباعًا الفترة المقبلة، إذا لم يتم التوصل لحل مع أصحاب الشأن”.

وكتب: “زي ما أنا متعود كل سنة ألاقي في رمضان لحن من ألحاني نازل في أحد الإعلانات أو المسلسلات دون استئذان أو تصريح مني أو من الشاعر، والمرة دي الضرر كبير جدًا لأنه تم سرقه لحني ووضعه في واحد من أكبر الحملات الدعائية، وهو إعلان بنك القاهرة”.