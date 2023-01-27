بسبب الصين.. أسعار النفط ترتفع

سجلت أسعار النفط ارتفاعا، الجمعة، مواصلة مكاسبها لثاني جلسة على التوالي، بدعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية وتصاعد آمال انتعاش الطلب بعد عودة الاقتصاد الصيني.

وبحلول الساعة 1:13 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.3% إلى 87.66 دولار للبرميل، فيما بلغ سعر صحاري بلاند الجزائري 87.67 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.3% إلى 81.22 دولار للبرميل، وفقا لـ”رويترز”.

وصعد الخامان بأكثر من 1% الخميس، ويتجه برنت صوب تسجيل ثاني زيادة أسبوعية إذا استمرت المكاسب.

ويعطي تحسن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة بارقة أمل في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما يقلل الخوف من تقلص النشاط الاقتصادي وما يترتب على ذلك بخصوص الطلب على النفط.

في الوقت نفسه، قال مركز مكافحة الأمراض والوقاية في الصين هذا الأسبوع، إن عدد الإصابات الشديدة بمرض “كوفيد-19” في البلاد انخفض 72% من ذروة بلغها هذا الشهر، بينما انخفض عدد المصابين في المستشفيات 79%.

وتشير هذه الأرقام إلى عودة الإقتصاد الصيني إلى الوضع الطبيعي، الأمر الذي يعزز توقعات بتعافي الطلب على النفط.