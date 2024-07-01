بسبب الظروف المناخية.. تأخر أو إلغاء بعض رحلات الجوية الجزائرية

أكدت الخطوط الجوية الجزائرية أنه من الممكن أن يحدث تأخر أو إلغاء بعض الرحلات بسبب ارتفاع درجة الحرارة أو الرياح الرملية الشديدة التي تمنع إقلاع وتحليق الطائرات.

وأفادت الجوية في بيان لها، الاثنين، أن “هذا الوضع الطارئ والاستثنائي الخارج عن نطاقنا هو ما يحول بيننا وبين ديمومة عمليات نقل زبائننا الكرام، حيث نعتبر سلامة وأمان زبائننا بالأساس أولويتنا القصوى في حركة سير رحلاتنا.”

وأضاف البيان “فرقنا تعمل على مدار الساعة على متابعة الأحوال الجوية والتنسيق مع الهيئات المعنية لضمان تحديثات دقيقة وفورية حول الأحوال الجوية والتغيرات التي قد تؤثر على الرحلات. حيث نتعهد بتقديم أقصى ما في وسعنا لضمان العودة إلى الجدول الزمني المعتاد في أقرب وقت ممكن.”

وأوضحت الجوية الجزائرية أن مصالحها تحرص على توفير البدائل الممكنة لمساعدة زبائننا الكرام، خاصة ذوي الظروف الخاصة، للالتحاق بوجهاتهم في أقرب الآجال. حيث نعمل على توفير خدمات إضافية لدعم المسافرين المتضررين، بما في ذلك الإقامة في الفنادق عند الضرورة وتسهيل إجراءات إعادة الحجز.

بالمقابل، نحن في هذا السياق ندعو زبائننا الكرام إلى التفهم ونعتذر من جانبنا عن أي خلل أو إزعاج قد تسببه هذه الظروف الاستثنائية.