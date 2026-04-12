بسبب الظروف والمتغيرات.. مخطوبات معلقات لأجل غير معروف

بقيت الكثير من العلاقات ما بعد الخطوبة، معلقة إلى آجال غير معروفة، لامست العديد منها عشرية كاملة، ولم يتحقق الزواج، اختلفت الأسباب بينها، غير أنها ظاهرة، وجب الوقوف عندها، في ظل الكثير من المعطيات، التي حالت دون تحقيق الهدف المنشود من هذه العلاقة وهو الزواج، بحيث يستمر الوضع إلى سنوات طويلة، قد تكون له أضرار كبيرة على كلا الطرفين، خاصة النفسية منها، في ظل وجود محيط لا يرحم.

لا يمكن الحكم على مثل هذه الظاهرة، بمجرد الملاحظة من بعيد، والحكم عليها، دون معرفة الأسباب الحقيقة لها، ففي كل الأحوال لا يوجد من يرضى بأن تبقى علاقته معلقة بفتاة، عرفها عشرينية واليوم تجاوزت العقد الثالث، ومن هنا تدخل معطيات أخرى، قد تقضي على هذه العلاقة إلى الأبد، نتيجة للعديد من المتغيرات سواء النفسية أم الجسدية، وهذا ما لا ينتبه له الكثير من الناس.

مشاريع مؤجلة أجلت الزواج…

يعلق الكثير من الشباب، الزواج، بمشاريع مادية، قد تكون خارجة عن نطاقه، ولا يستطيع تحقيقيها، على غرار الحصول على سكن فردي، أو عمل مستقر، أو تربص، أو سفرية منتظرة من أجل التكوين وغيرها، وهذه من بين الأسباب الحقيقية التي تؤجل الزواج عند الكثير من الشباب، وكان من الواجب، ترتيب الأوليات على حسب المعطيات الواقعية، وليس على حسب ما يجب أن يكون، فالأمر هنا لا يتعلق به وحده، بل بشريكة معه، قد يؤثر عليها التأجيل سلبا في المستقبل، في غياب ضمان واقعي بأن تستمر العلاقة وفق العديد من المتغيرات في الحياة عامة.

انكسرت بعد طول مقاومة…

بالرغم من أن العديد من هذه العلاقات تقاوم وتستمر، في ظل الكثير من الظروف، إلا أن العديد منها، انكسر في لحظة من اللحظات، وفق المتغيرات الحديثة، التي أثرت عليها سلبا، سواء الداخلية- بين الطرفين- أم الخارجية وهو المحيط، فهذا الأخير له تأثير كبير على مثل هكذا علاقات، بل في الكثير من المرات، كان سببا مباشرا في توقفها، وانفصال الطرفين.

هي ظاهرة، تنتشر في مجتمعنا، لأسباب مختلفة، ومهما يكن، لا يمكن، أن تستمر الخطوبة لعشرية كاملة.