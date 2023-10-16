بسبب العدوان على غزّة : أزمة ديبلوماسية بين كولومبيا والكيان

انتقد وزير الخارجية الكولومبي، ألفارو ليفا، سفير الكيان في بوغوتا في منشور له على منصة “إكس”، وهذا على خلفية عدوان الكيان على غزة.

فعلق الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، على قصف قوات الكيان لقطاع غزة أن “الشعوب الديمقراطية لا يمكنها أن تسمح للنازية بإعادة ترسيخ نفسها في السياسة الدولية”.

تعليق دفع بإسرائيل، إحدى الدول المزودة لكوبا بالأسلحة بتعليق تزويد الجيش الكولومبي بالأسلحة. كما قامت وزراة خارجية الكيان باستدعاء السفيرة الكولومبية.

الرئيس الكولومبي رد بعد ذلك على بيان وزارة خارجية الكيان قائلا أن بلاده لا تدعم “الإبادة الجماعية“. كما أضاف “إذا اضطررنا إلى تعليق العلاقات الخارجية مع إسرائيل، فإننا نعلقها”.

Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Laltina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última… https://t.co/WpafrsWkC2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 15, 2023

ليقوم سفير الكيان في كولومبيا وعبر منصة “إكس”، بحث الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو على إدانة ما سماه “الهجوم الإرهابي ضد المدنيين الأبرياء”.

كي يرد الرئيس الكولومبي أن “الإرهاب هو قتل الأطفال الأبرياء، سواء كان ذلك في كولومبيا أو في فلسطين”.

ليستحضر بعد ذلك سفير الكيان “المحرقة” ويدعو الرئيس الكولومبي لزيارة النصب التذكارية المقامة للمحرقة في القدس وفي أوشفيتز. كي يرد عليه الرئيس الكولومبي بأنه رأى أنه “يتم تقليد (المحرقة) في غزة” ليضيف، “لا يمكن لأي ديمقراطي في العالم أن يقبل بتحويل غزة إلى معسكر اعتقال”.

La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con @petrogustavo Presidente de la República. Verguenza. Mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay Estados en juego. — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) October 16, 2023

وبسبب دخول السفير الإسرائيلي في كولومبيا في انتقاد للرئيس الكولومبي عبر الأنترنت، علق وزير الخارجية الكولومبي اليوم “إن تاريخ الدبلوماسية العالمية سوف يسجل كعلامة فارقة الغطرسة التي لا معنى لها التي أبداها السفير الإسرائيلي في كولومبيا تجاه رئيس الجمهورية، غوستافو بيترو. يا للعار. على الأقل جد أعذارا وارحل. الذكاء يقابل بالذكاء. هناك دول على المحك”.

ليعلق مرة أخرى الوزير الكولومبي أنه لم يطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة كولومبيا، بل أنه ذكر فقط أن “الفطرة السليمة واحترام الرئيس غوستافو بيترو ضروريان في العلاقات الديبلوماسية”، وهذا بعد أن تناولت وسائل إعلامية منشوره السابق على أنه طرد للسفير الإسرائيلي.