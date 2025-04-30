بسبب المضاربة في سيارات “فيات دوبلو”.. إيداع 6 أشخاص الحبس المؤقت بعنابة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة برحال التابعة لمجلس قضاء عنابة، يوم أمس الثلاثاء، بإيداع ستة أشخاص الحبس المؤقت على خلفية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عرض سيارات من نوع “فيات دوبلو بانوراما” للبيع بأسعار مبالغ فيها.

وأفاد بيان صادر عن وكيل الجمهورية أن التحريات الأولية كشفت عن تورط عدد من الأشخاص في هذه القضية، حيث تم توقيف خمسة مشتبه فيهم ويتعلق الأمر بكل من (ب. ي)، (ل. ص)، (ق. م)، (ن. ف) و(ع. ع)، إلى جانب حجز خمس مركبات كانت محل عرض للبيع.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم يوم 29 أفريل 2025 أمام نيابة الجمهورية، التي فتحت تحقيقًا قضائيًا ضدهم بتهم تتعلق بالمضاربة غير المشروعة، التزوير في محررات تجارية، وإساءة استغلال الوظيفة.

وبعد سماع أقوال المشتبه فيهم الستة، أمر قاضي التحقيق بإيداعهم رهن الحبس المؤقت في انتظار استكمال مجريات التحقيق.