بسبب الملكة كليوباترا.. مقاضاة “نتفلكس” والمطالبة بتعويض ضخم!

طالب فريق مصري يضم رجال قانون ومختصين في الآثار بمقاضاة منصة “نتفلكس”، بالإضافة إلى تعويض مالي ضخم بسبب تشويه صورة الملكة كليوباترا.

ودعا الفريق لتدخل منظمة اليونسكو والتأكيد على حق مصر في تعويض مبدئي بقيمة 2 مليار دولار للأضرار التي لحقت بالهوية المصرية والشخصيات المصرية وتشويه التراث المصري.

أتى ذلك ردا على ‏ قيام “نتفليكس” ببث فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا وجسّدها بممثلة سمراء على خلاف الحقيقة.

وقال عمرو عبدالسلام المحامي، أحد أعضاء الفريق لـ”العربية.نت” إنه تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلزام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية باتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية، واتخاذ إجراءات التقاضي الإقليمي والدولي أمام جهات القضاء الأميركي لوقف بث وإذاعة فيلم كليوباترا على “نتفليكس”، ومطالبة المنصة وصناع الفيلم بدفع التعويضات المالية للحكومة والشعب المصري نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم بسبب إنتاج الفيلم.

وكشف أن الفيلم يحتوي على مغالطات تاريخية فادحة، ويشكّل اعتداء صارخا على تراث مصر الحضاري والثقافي، وينطوي على تزييف للحقائق الثابتة، مضيفا أن الفيلم يشكّل غزوا ثقافيا وإعلاميا خارجيا على التراث الثقافي والحضاري المصري، ويهدف لطمس الهوية وتزييف التاريخ.

وأضاف أنه طبقا لنص المادة 50 من الدستور المصري، يتوجب على الدولة المحافظة على التراث الحضاري بشتى الصور والطرق الممكنة، والتي من بينها الطرق الدبلوماسية، ومخاطبة المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على التراث الحضاري، واتخاذ إجراءات التقاضي الدولي والإقليمي، لوقف هذا الاعتداء وتعقب فاعليه، باعتبار أن هذا التراث ثروة قومية وإنسانية يجب الحفاظ عليها.

وكانت مصر قد ردّت بشكل رسمي على قيام المنصة بعرض وثائقي “الملكة كليوباترا”، وظهرت فيه بطلته التي تقوم بدور كليوباترا السابعة بملامح إفريقية وبشرة سمراء اللون.

وأكدت الوزارة أن الفيلم لاقى حالة من الرفض لتزييفه تاريخ مصر القديم، حيث إن ظهور كليوباترا في الفيلم بهذه الهيئة يتنافى مع أبسط الحقائق التاريخية، وكتابات المؤرخين أمثال بلوتارخوس وديوكاسيوس، والذين سجلوا أحداث التاريخ الروماني في مصر في عهد كليوباترا، وأكدوا أنها كانت ذات بشرة فاتحة اللون، وأنها ذات أصول مقدونية خالصة.

وأشارت الوزارة إلى أن الملكة كليوباترا السابعة تنحدر من أسرة مقدونية عريقة حكمت مصر ما يقرب من 300 عام، وأسسها الملك بطليموس الأول، وهو أحد القادة المقدونيين بجيش الاسكندر الأكبر والذي آلت إليه ولاية مصر بعد وفاة الاسكندر، وقد أسس الأسرة البطلمية.

وأضافت أن دراسات الأنثروبولوجيا البيولوجية ودراسات الحمض النووي التي أُجريت على المومياوات والعظام البشرية المصرية القديمة، أكدت أن المصريين لا يحملون ملامح أفارقة جنوب الصحراء سواء في شكل الجمجمة وعرض الوجنات والأنف واتساعه وتقدم الفك العلوي، أو في الشكل الظاهري للشعر وطول القامة وتوزيع وكثافة شعر الجسد.

وفي أول رد على الهجوم اللاذع الذي تعرضت له الممثلة أديل جيمس، التي جسدت دور الملكة كليوباترا، صرحت قائلة: ” أعتقد أن لدي كل الحق في إضفاء الطابع الإنساني على هذه المرأة الرائعة”.

وقالت أديل جيمس، في برنامج “ذا وين آيرس بودكاست” الذي يذاع من خلال تطبيق “آبل بودكاست”: “صناع مسلسل كليوباترا الذي تنتجه شبكة نتفليكس، استهدفوا أن يظهروا في العمل ما لا يفهمه الناس عن الملكة كليوباترا، وعدم تصويرها على أنها مجرد محل صراع بين الرجال، وأعتقد أن الناس يجب أن يدركوا ذكاءها وكيف أنها كانت تتحدث أكثر من 5 لغات، وكيف أنها كانت سياسية رائعة”.

وأضافت: “الشيء الأكثر أهمية من ذلك هو كيف نحكي قصة كليوباترا، لنجيب عن السؤال حول عرقها والذي عليه علامات استفهام كثيرة”.