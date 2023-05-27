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الجزائر

بسبب انقطاع للتيار الكهربائي.. اضطراب في حركة سير عدّة قطارات

الشروق أونلاين
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بسبب انقطاع للتيار الكهربائي.. اضطراب في حركة سير عدّة قطارات
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قطار الجزائر

تسبّب انقطاع للتيار الكهربائي في حدوث اضطراب مؤقت لحركة سير عدّة قطارات، حسب ما أفادت به شركة السكك الحديدية في بيان مساء السبت.

وسجلت المصالح التقنية للشركة ظهيرة السبت، عطبا تقنيا على مستوى محطة المعدومين بالجزائر العاصمة، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي ذي التوتر العالي.

وأدى هذا العطب إلى اضطراب مؤقت في حركة سير قطارات الضاحية، بين العاصمة وكل من:

  • الثنية،
  • زرالدة،
  • العفرون،
  • وتيزي وزو.

وتسهيلا لحركة تنقل المسافرين، ستنطلق قطارات خطوط ضاحية الجزائر وتتوقف بشكل استثنائي في محطة حسين داي، يضيف ذات البيان.

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