بسبب بكائها.. زوجان مصريان يقتلان طفلتهما

تلقت الأجهزة الأمنية بمصر بلاغا من أحد المستشفيات، يفيد بوصول طفلة متوفية، متأثرة بإصابتها، ادعى والداها أنها سقطت من الشرفة لإبعاد الشبهة الجنائية عنهما.

غير أن التحريات الأولية في الواقعة كشفت، تعدي والدي الطفلة، عليها بالضرب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب بكائها المستمر، وتم إيداعها المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وفق ما أورده موقع” اليوم السابع” المصري.

وعليه، قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بقتل طفلتهما البالغة من العمر 5 سنوات بمنطقة بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة العامة الطب الشرعي بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية للوفاة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط والدي الطفلة المجني عليها، وحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.