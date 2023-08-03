بسبب بيتزا.. مواطن أمريكي يطالب بـ5 ملايين دولار كتعويض

رفع مواطن أمريكي دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم “تاكو بيل”، مطالبا إياها بتعويض قيمته 5 ملايين دولار، بعد أن اشترى بيتزا لم تكن بالمواصفات المعلن عنها.

وحسب ما ذكرت صحيفة “ذا صن”، فقد اشترى فرانك سيراغوزا بيتزا مكسيكية من “تاكو بيل” بنيويورك، ودفع مقابلها 5.49 دولارا، ولكنه استلمها بشكل مختلف عما هو معلن عنها.

ووفق سيراغوزا فقد احتوت البيتزا التي وصلته نصف كمية حشوة اللحم البقري والفاصولياء، المعلن عنها في قائمة الطعام الخاصة بـ”تاكو بيل”.

واتهم سيراغوزا في الدعوة التي قدمها آخر الشهر الماضي سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة بالإعلان الكاذب.

وعرض الرجل صورا تظهر إعلانات البيتزا الخاصة بـ”تاكو بيل”، وقارنها بتلك الحقيقية التي بدت أصغر حجما، وذات مكونات أقل.

وقال المدعي في نص الدعوى الخاصة بسيراغوزا، إن إعلانات “تاكو بيل” غير عادلة ومضرة ماليا بالمستهلكين لأنهم يتلقون منتجا أقل قيمة مما وُعدوا به.