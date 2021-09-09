بسبب تأثير الحسد على حياتها.. فنانة سورية تطلب من متابعيها قول “ما شاء الله” عند رؤيتها!

عبّرت الفنانة السورية المقيمة بالإمارات مروة راتب، عن غضبها بسبب تأثير الحسد المتواصل على حياتها، وطلبت من متابعيها قول “ما شاء الله” عند رؤيتها.

وظهرت راتب في مقطع مصور وهي تقول: “أنا أكثر إنسانة محسودة وأكثر إنسانة عليها عيون.. هلكتوني بعيونكم.. أنا إنسانة إذا شفتوني قولوا ما شاء الله وأذكروا الله.. شو تخسرون”.

وأضافت: “لا تمت فيني عافية ولا تمت فيني صحة، نفسيتي تدمرت، تعبانة تعب غريب، ألم نفسي وجسدي.. أروح عند الدكاترة يقولولي ما في شيء، كلوني الناس بعيونهم.. كلوني بعيونهم والله إني أكتر الناس محسودة ومعيونة”.

في ذات السياق قالت إنها لا تعرض حياتها الخاصة ومع ذلك أثر الحسد على حياتها لدرجة أن أمورا غريبة تحصل معها.