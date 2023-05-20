بسبب تحدي على “تيك توك”.. هيونداي تدفع تعويضات بملايين الدولارات

قررت شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات دفع ما يصل إلى 200 مليون دولار كتعويض لمالكي سيارات من تصنيعها بعد تعرضهم للسرقة بسبب تحدي انتشر على “تيك توك”.

وقالت “هيونداي” في بيان لها أنها توصلت إلى اتفاق لتعويض حوالي 9 ملايين مالك لسيارات “هيونداي” و”كيا” في الولايات المتحدة، مصنوعة بين عامي 2011 و2022، من طرازات مثل “توسون” و”سانتا في” و”إيلانترا”

وقد بدأ تحدي “تيك توك” الذي أطلق عليه اسم “كيا تشالنج” (تحدي كيا) على المنصة الشهيرة في عام 2022، بعدما أظهر لصوص يعرفون بالاسم المستعار “كيا بويز” في مقطع فيديو كيفية تشغيل سيارات معينة بالقوة باستخدام سلك “يو إس بي”.

وأعلنت الوكالة الفدرالية، في فيفري، عن تكفل شركتي “هيونداي” و”كيا” بتغطية تكاليف برنامج لمكافحة السرقات من خلال تزويد ملايين السيارات مجانا بنظام منع التشغيل.

وبحسب الاتفاقية التي كُشف عنها، الخميس، ستدفع الشركة المصنعة للسيارات تعويضات للمستهلكين الذين سُرقت سيارتهم أو تضررت والذين لم يحصلوا على تعويضات بموجب عقود التأمين الخاصة بهم، بما يشمل الزيادات في الأقساط ذات الصلة.

وتواجه منصة تيك توك، المملوكة لشركة “بايت دانس” الصينية، مشكلات في الولايات المتحدة في ظل مطالبة مسؤولين منتخبين كثيرين من قوى اليمين واليسار بحظر التطبيق.