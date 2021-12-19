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بسبب تزايد ضحايا الغاز.. منظمة المستهلك تحذر من مدافىء مغشوشة

س.م
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بسبب تزايد ضحايا الغاز.. منظمة المستهلك تحذر من مدافىء مغشوشة
أرشيف

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، في منشور لها على فايسبوك، المواطنين من إقتناء المدافئ المغشوشة في الأسواق، نظرا لخطورتها على مستعمليها.

 ودعت المنظمة المواطنين إلى ضرورة إقتناء الأجهزة الأصلية التي تتوفر بها معايير الجودة العالية لضمان سلامتهم.

وجاء في منشورها التوعوي: لا تنظر إلى السعر.. اهتم بالجودة والنوعيبة الجيدة.. أمنك وسلامتك وأمن أسرتك هي الأساس ولا تقدر بثمن.

ويتسبب “القاتل الصامت”، كل سنة في حصد الكثير من الأرواح، رغم حملات التوعية والتحسيس التي تنظمها مؤسسة سونلغاز و منظمة حماية المستهلك وغيرها.

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