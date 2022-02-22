-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

بسبب تطبيقه لتعاليم الإسلام.. طيار جزائري متهم بالارهاب في فرنسا!

نادية شريف
  • 1415
  • 0
بسبب تطبيقه لتعاليم الإسلام.. طيار جزائري متهم بالارهاب في فرنسا!

أوقفت شركة الخطوط الجوية الفرنسية طيارا جزائريا يعمل لديها بتهمة الإرهاب، وطعن الأخير في القرار الذي لا يستند لأية أدلة منطقية.

وبحسب ما أفادت صحيفة لوباريزيان فإن الطيار العامل في الجوية الفرنسية منذ العام 2005 واسمه رشيد ممنوع من الطيران منذ 3 أشهر بعد الاشتباه في كونه متطرفا.

وأضافت الصحيفة أن المعني اعتلى سلم الرتب حتى أصبح “ضابط طيران” في 5 أكتوبر 2021، لكن بعد 10 أيام وبأمر مؤرخ في 15 أكتوبر 2021 قررت السلطات الفرنسية سحب تصريحه بدخول المناطق الأمنية مع تقييد الوصول إلى المطارات للاشتباه في التطرف.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن الطيار الجزائري اختار التحدي ومواجهة التهم المنسوبة إليه دون وجه حق وبالنظر إلى علاقة عادية تجمعه مع زميل بالخطوط الجوية الجزائرية معروف بتزمته الديني.

وجاء في مذكرة التوقيف أن رشيد يشترك مع الطيار الآخر في نفس الرؤية التي تتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية، وهو مرتبط بالحركة الإسلامية المتطرفة أو قريبا منها.

وأضافت لوباريزيان إلى وجود مذكرة بيضاء غير موقعة من طرف أجهزة المخابرات تشير إلى أن الطيار الجزائري يحافظ على الصلاة في وقتها ويصوم رمضان في تحد صريح للقواعد الأمنية، ما جعل الزملاء يبلغون عنه ولا يرغبون في السفر معه. 

مقالات ذات صلة
المجلات الثقافية بالجزائر تفتقر للاستقرار والاستمرار

المجلات الثقافية بالجزائر تفتقر للاستقرار والاستمرار

تقرير رقمي يكشف عدد مستخدمي شبكات التواصل والانترنت في الجزائر

تقرير رقمي يكشف عدد مستخدمي شبكات التواصل والانترنت في الجزائر

سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر يسأل عن أجمل المناطق لزيارتها!

سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر يسأل عن أجمل المناطق لزيارتها!

ما هي الأرقام في هذا اللغز البصري المحير؟.. اختلفت الأجوبة والجدل مستمر!

ما هي الأرقام في هذا اللغز البصري المحير؟.. اختلفت الأجوبة والجدل مستمر!

صحيفة إسرائيلية: الموساد حاول تجنيد الراحل حسنين هيكل ولكن!

صحيفة إسرائيلية: الموساد حاول تجنيد الراحل حسنين هيكل ولكن!

خبير: هذه أهم الاختلالات التي تصيب المتعافين من كوفيد-19

خبير: هذه أهم الاختلالات التي تصيب المتعافين من كوفيد-19

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد