بسبب تفضيله ميسي على بن زيمة.. هجوم عنصري من جمهور الريال على ألابا
تعرض النمساوي دافيد ألابا، مدافع ريال مدريد، لهجوم عنصري من بعض جماهير النادي الملكي، بسبب تفضيله ميسي على بن زيمة، في تصويت جائزة الأفضل للفيفا.
وشارك ألابا في التصويت بجائزة الأفضل بصفته قائد منتخب النمسا، حيث وضع ليونيل ميسي، في الترتيب الأول، ثم زميله في ريال مدريد كريم بن زيمة ثانيا.
وحسب إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، فإن ألابا يتعرض لهجوم شرس من جمهور ريال مدريد، منذ الكشف عن اختياراته في جائزة الأفضل.
وأوضحت الإذاعة أن ألابا حصل مؤخرا على أكثر من 20 ألف تعليق، على آخر مشاركة له بشبكة “انستغرام”.
وأشارت إلى أن بعض التعليقات تتضمن إهانات عنصرية بوضع رموز لقرود، بالإضافة إلى المطالبة بطرد النجم النمساوي من ريال مدريد.
Regarding FIFA The Best Award:
The Austrian national team vote for this award as a team, not me alone. Everyone in the team council is able to vote and that’s how it’s decided.
Everyone knows, especially Karim, how much I admire him and his performances
— David Alaba (@David_Alaba) February 28, 2023
وكتب ألابا على حسابه : “المنتخب النمساوي يصوت لهذه الجائزة كفريق وليس أنا فقط من يضع اختياراته”.