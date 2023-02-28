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رياضة

بسبب تفضيله ميسي على بن زيمة.. هجوم عنصري من جمهور الريال على ألابا

عمر سلامي
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بسبب تفضيله ميسي على بن زيمة.. هجوم عنصري من جمهور الريال على ألابا
ح.م
دافيد ألابا وكريم بن زيمة

تعرض النمساوي دافيد ألابا، مدافع ريال مدريد، لهجوم عنصري من بعض جماهير النادي الملكي، بسبب تفضيله ميسي على بن زيمة، في تصويت جائزة الأفضل للفيفا.

وشارك ألابا في التصويت بجائزة الأفضل بصفته قائد منتخب النمسا، حيث وضع ليونيل ميسي، في الترتيب الأول، ثم زميله في ريال مدريد كريم بن زيمة ثانيا.
وحسب إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، فإن ألابا يتعرض لهجوم شرس من جمهور ريال مدريد، منذ الكشف عن اختياراته في جائزة الأفضل.

وأوضحت الإذاعة أن ألابا حصل مؤخرا على أكثر من 20 ألف تعليق، على آخر مشاركة له بشبكة “انستغرام”.

وأشارت إلى أن بعض التعليقات تتضمن إهانات عنصرية بوضع رموز لقرود، بالإضافة إلى المطالبة بطرد النجم النمساوي من ريال مدريد.

وكتب ألابا على حسابه : “المنتخب النمساوي يصوت لهذه الجائزة كفريق وليس أنا فقط من يضع اختياراته”.

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