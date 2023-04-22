بسبب تقلبات الجو.. تحذيرات من أنفلونزا حادة

أطباء يدعون إلى الحذر في التجمعات العائلية

يُحذّر الأطباء من موجة من زكام حادّة، ظهرت مؤخرا في المجتمع، وتحمل أعراضا شديدة على صاحبها، أهمها احتقان الحلق والحمى الشديدة وآلام المفاصل. وعليه وجب التنبيه إلى ضرورة تفادي التجمعات البشرية خاصة يومي عيد الفطر، في حال تواجد في المكان شخص مصاب بالإنفلونزا، أو العودة لارتداء الكمامات الطبية في أماكن التجمعات.

تستقبل مختلف مراكز الصحة الجوارية عبر الوطن، عشرات الحالات يوميا لأشخاص مصابين بأعراض زُكام حادّة، من أهمّها احتقان الحلق انتفاخ اللوزتين، حمّى شديدة وتعب شديد في المفاصل، إضافة إلى سعال حاد.

ومنهم من تسبب له الزكام في أوجاع شديدة بالظهر وقيء، ولا تخفّ الأعراض إلا بتناول الدواء، لدرجة أن كثيرين تخوّفوا من عودة وباء الكوورنا، لأن أعراض هذه الإنفلونزا تتشابه كثيرا مع أعراض فيروس الكوفيد 19. لكن الأطباء فندوا الأمر وطمأنوا، مؤكدين أنها موجة إنفلونزا حادّة فقط، بسبب التغيرات المناخية الحاصلة مؤخرا، ومع ذلك وجب الحذر.

وأكد بعض المواطنين ممن التقتهم “الشروق” في مؤسسة الصحة الجوارية بالقبة، أنهم أصيبوا بفيروس الأنفلونزا منذ بداية رمضان، ولا تزال الأعراض مستمرة لديهم حتى نهاية الشهر الفضيل.

ومنهم من وصف له الأطباء 3 أنواع من المضادات الحيوية دفعة واحدة. وأخبرتنا سيدة بأنها لازمت الفراش أسبوعا كاملا خلال رمضان، بسبب الزكام الحاد، وأخرى لم تفارقها الأعراض منذ 20 يوما كاملة.

ولتزامن عودة انتشار الأنفلونزا مع أيام عيد الفطر المبارك، ينصح الأطباء العائلات بتفادي التجمعات البشرية والأماكن المزدحمة، ومن الأفضل ارتداء الكمامات الطبية.

وفي هذا الصدد، يؤكد الطبيب العام، عبد الرحمان توايمية، أن موجة زكام حادة ظهرت خلال هذه الأيام، مصحوبة بأعراض جسدية شديدة، قد تجعل المريض يلازم الفراش لأكثر من أسبوعين أحيانا.

وأشار إلى أن هذا الفيروس يصيب الصغار والكبار على حد السواء، وبنفس الأعراض.

ولأن الأنفلونزا معدية، ينصح محدثنا العائلات بتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات البشرية، مع ضرورة ارتداء الكمامات الطبيبة، خاصة لمرتادي المساجد، وذلك لتجنب نشر العدوى بين المواطنين.