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بسبب ثغرات أمنية.. غوغل توجه تحذيرا عاجلا لمليوني مستخدم لمتصفح “كروم”

الشروق أونلاين
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بسبب ثغرات أمنية.. غوغل توجه تحذيرا عاجلا لمليوني مستخدم لمتصفح “كروم”

أصدرت “غوغل” تحذيرا عاجلا لمليوني مستخدم لمتصفح “كروم” الخاص بها، ودعتهم إلى تحديث البرنامج دون تأخير.

وكشفت شركة “غوغل” في تحذيرها الأخير، أنها بدأت عملية تحديث مهمة لبرنامجها الشهير للغاية في محاولة لمنع تهديد أمني من استهداف مليارات المستخدمين.

وحثت غوغل مستخدمي “كروم” التأكد من تحديثه بالكامل إلى أحدث إصدار دون تأخير.

وتعمل شركة غوغل على إصلاح ما مجموعه 11 ثغرة أمنية خطيرة، وتصحيح اثنين من الأخطاء الموجودة في “كروم” وقع تصنيفها كـ”هجوم دون انتظار”.

وتعد تحذيرات “الهجوم دون انتظار” أسوأ كابوس لمالكي الأجهزة، لأنه من الممكن، ومن المحتمل جدا، أن المشكلة معروفة للمتسللين ويتم استغلالها بنشاط في الوقت الحالي، ولهذا السبب سارعت “غوغل” إلى إصدار التصحيح بسرعة كبيرة.

وفي شرح أكثر على مدونة “كروم”، قالت “غوغل”: “وقع تحديث القناة الثابتة لنظام التشغيل ويندوز وماك ونظام لينكس، والتي سيتم طرحها خلال الأيام / الأسابيع القادمة”.

وأضافت “إذا كنت تستخدم “كروم”، فيجدر بك التحقق من أن جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام “ويندوز 10 أو ماك أو “كروم بوك” يعمل بأحدث البرامج”.

وأشارت الشركة أنه على المستخدم تشغيل المتصفح، والتوجه إلى “كروم” في شريط القائمة والنقر على الإعدادات، ثم اختر أيقونة Help ثم About Chrome. وسترى بعد ذلك إصدار “كروم” الذي تقوم بتشغيله وما إذا كان متصفحك جاهزا للتحديث أم لا.

وتنص “غوغل” على أن هذا الإصدار الجديد والمحمي من “كروم” سيتم طرحه خلال الأيام أو الأسابيع القادمة، ولذلك قد لا يتمكن الجميع من حماية أجهزتهم على الفور.

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