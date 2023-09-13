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بسبب خريطة.. وزير الخارجية الكويتي يتصل بنظيره المصري

الشروق أونلاين
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بسبب خريطة.. وزير الخارجية الكويتي يتصل بنظيره المصري
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اتصل وزير الخارجية الكويتي بنظيره المصري، سامح شكري بعد عرض أحد المحاضرين في دورة تدريبية خريطة لا تتضمن الحدود المعترف بها دولياً لدولة الكويت.

اتصل وزير الخارجية الكويتي، سالم الصباح، مساء أمس الثلاثاء بنظيره المصري، سامح شكري، وذلك للوقوف على حيثيات قيام أحد المحاضرين في دورة تدريبية بعرض خريطة لا تتضمن الحدود المعترف بها دولياً لدولة الكويت.

حسب ما نشرته جريدة النبأ الكويتية، اليوم الأربعاء 13 سبتمبر، فقد أكد وزير خارجية جمهورية مصر العربية على “أن ما تم من قبل المحاضر كان خطأً غير مقصود وأنه قد وجه نحو إجراء تحقيق شامل حول هذه الواقعة ومحاسبة مرتكب هذا الخطأ”.

وقد قام أحد المحاضرين في إحدى الدورات التدريبية، التي يشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين، بعرض خريطة غير رسمية للوطن العربي لا تتضمن الحدود المعترف بها دولياً لدولة الكويت. ما تسبب في احتجاج الضباط الكويتيين الحاضرين واتصال وزير الخارجية الكويتي بنظيره المصري للإستفسار.

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