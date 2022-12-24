بسبب “خيط الروح”.. المطربة أصالة تغضب الجزائريين
أثار “خيط الروح” الجدل مجددا حول سرقة التراث الجزائري من قبل المغرب بعد ظهوره على جبين المطربة السورية أصالة نصري في كليب مشترك مع المغربية أسماء لمنور.
وتظهر المطربة اصالة في ديو غنائي مع المغربية أسماء لمنور، ترتدي فيه “خيط الروح” في مظهر يوحي بأنه من التقاليد المغربية وهو ما تسبب في ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لمغردين جزائريين.
جديد أصالة وأسماء المنور باللهجه المغربية 🤍
– #سيد_الغرام pic.twitter.com/w0XeiyKnVv
— تحديثات أصالة (@AssalaUpdates) December 23, 2022
وتأسف العديد من المغردين لاستمرار سرقة المغاربة للتراث الجزائري والتقاليد بالاستعانة بفنانين من المشرق.
ويبرز في الفيديو كليب توظيف حلي “خيط الروح” على نحو مغالط يعطي الانطباع أن الأمر يتعلق بحلي من التراث المغربي، من باب تصميم البيئة العامة للفيديو كليب باعتبار أنها ذات ملمح مغربي.
ولم يسكت المغردون الجزائريون عن السرقة ونشروا العديد من التغريدات التي توضح انتساب حلي “خيط الروح” للجزائر قصته وبدايات ظهوره الأولى في الجزائر، كواحد من أرقى وأكثر حلي المرأة الجزائرية ذوقا وجمالية.
هذا اسمو خيط الروح او الزرير وهو حلي جزائري مئة بالمئة تم سرقته من المغرب بحكم التشابه الذي بيننا صارو يستغلو جهل العرب والاجانب فيما يخص تراتنا وينسبو كل شي جميل جزائري لهم وانتم كمشاهير أصبحتم تدعمونهم في سرقتهم بطريقة غير مباشرة pic.twitter.com/U4DLS0mRuI
— Souhan ❤️🇩🇿 (@souan80) December 24, 2022
وقال إحدى المغردات: ” كل يوم نستيقظ على سطوجديد على تراثنا من طرف البعض الحلي الي لابسته أصالة هو جزائري و هو خيط الروح أو الزروف وهو مصنف في اليونسكو مع لباس العروس التلمسانية أو الشدة التلمسانية …الخبث أنولابسينو لآصالة ومتأكدة من دون علمها لآكثر ترويجا”.
كل يوم نستيقظ على سطوجديد على تراثنا من طرف البعض
الحلي الي لابسته أصالة هوجزائري و هو خيط الروح أو الزروف وهومصنف في اليونسكو مع لباس العروس التلمسانية أو الشدة التلمسانية
الخبث أنولابسينو لآصالة ومتأكدة من دون علمها لآكثرترويجا@AssalaOfficial @AsmaLmnawar @RotanaMusic https://t.co/gQeF7w2KvR pic.twitter.com/pGdZiztKHW
— Houda May 🇩🇿 (@Ex_May_N_H) December 23, 2022
وقالت أخرى: “خيط الروح الجزائري ماذا يفعل في جبين أصالة نصري؟ ماهو الهدف من وضعه في كليب لاغنية مغربية ؟”.
#خيط_الروح
خيط الروح الجزائري ماذا يفعل في جبين أصالة نصري؟ ماهو الهدف من وضعه في كليب لاغنية مغربية ؟@AssalaOfficial pic.twitter.com/sBBf20jI6J
— misk 🇩🇿 (@Misk_korso) December 23, 2022