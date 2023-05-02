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الجزائر

بسبب رفض استلام الحليب.. إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية بميلة

الشروق أونلاين
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بسبب رفض استلام الحليب.. إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية بميلة
ح.م

قررت وزارة الفلاحة، الثلاثاء، إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية لولاية ميلة على إثر حادثة رفض استلام الحليب من طرف ملبنات خاصة بالولاية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بعد رفض مسؤولي ملبنات خاصة بولاية ميلة مؤخرا استلام إنتاج مجمعي حليب البقر بالولاية، فقد تم اتخاذت جميع الإجراءات لحماية المربين والمنتجين.

وأكدت الوزارة تحويل المجمعين والمربين بالولاية المذكورة إلى دفع الكميات المنتجة من الحليب إلى مجمع “جيبلي نوميديا” بولاية قسنطينة وذلك بالتنسيق مع والي الولاية.

وفي ظل عدم قدرته على إدارة هذا الوضع بشكل عاجل، والذي يعرض للخطر المنتجين والمربين في الولاية، قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية لولاية ميلة. يضيف المصدر ذاته.

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