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رياضة

بسبب ركلة الجزاء.. مودريتش يهاجم الحكم الإيطالي

عمر سلامي
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بسبب ركلة الجزاء.. مودريتش يهاجم الحكم الإيطالي
ح.م
لوكا مودريتش

انتقد قائد منتخب كرواتيل لوكا مودريتش، الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، بعد الإقصاء على يد الأرجنتين بثلاثية نظيفة في نصف نهائي كأس العالم قطر.
وأعرب مودريتش، عن حزنه بعد الخسارة الثقيلة، وفتح النار على الحكم حيث قال: “هذا أسوأ حكم رأيته ، لا أقول ذلك لأننا خسرنا لكن هذه هي الحقيقة”.

وأضاف: “كنا الطرف الأفضل في المباراة حتى احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة لصالح الأرجنتين”.

وفاز منتخب الأرجنتين على كرواتيا بثلاثية نظيفة، سجلها ليونيل ميسي من ركلة جزاء، فيما سجل ألفاريز هدفين.

وتحصل ميسي على لقب أفضل لاعب في المباراة، بتسجيله هدفا وتقديمه تمريرة حاسمة.

وينتظر منتخب الأرجنتين في النهائي، الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب المقرر إقامتها سهرة الأربعاء على ملعب البيت”.

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