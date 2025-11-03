بسبب ركن عشوائي لمركبة.. اضطراب في حركة ترامواي العاصمة

أعلنت شركة سيترام الجزائر عن اضطراب في حركة الترامواي بالعاصمة بين محطتي طرابلس الثعالبية وطرابلس المسجد، إثر قيام أحد السائقين بركن مركبته بطريقة عشوائية أعاقت سير القاطرات على هذا الخط.

ودعت الشركة في بيان لها المواطنين إلى التحلي بالسلوك الحضاري واحترام قواعد الأمن والسلامة، لتفادي تعطيل الخدمة العمومية وضمان سيرها في أفضل الظروف.

وأكدت سيترام أن هذا التصرف يُعد خطيرًا ويعرّض مرتكبه لعقوبات قانونية وغرامات مالية، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على سلامة الشبكة والمسافرين.

وقدّمت الشركة اعتذارها لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث، مؤكدة حرصها على إعادة السير العادي في أقرب وقت، مع إتاحة خدمة الزبائن عبر الرقم 0659947006 للاستفسار أو طلب المعلومات.