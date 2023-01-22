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رياضة

بسبب رونالدو.. 5 قنوات عالمية تطلب بث مباريات النصر

عمر سلامي
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بسبب رونالدو.. 5 قنوات عالمية تطلب بث مباريات النصر
ح.م
كريستيانو رونالدو

تقدمت 5 قنوات عالمية، بطلب الحصول على حقوق بث مباريات النصر السعودي، ما يؤكد التأثير السريع لتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في دوري روشن السعودي.

ووفقًا لبرنامج “ملعب SBC”، للقناة السعودية “SBC”، فإن هناك 5 قنوات عالمية تقدمت بطلب الحصول على حقوق بث إذاعة مباريات النصر.

وأكد مقدم البرنامج، أن القنوات الخمس هي: “أر أم سي” RMC SPORT و LEQUIPE “ليكيب” الفرنسيتين، “سبور تي في” SPORT TV البرتغالية، “سبور بلوس” SPORT PLUS التركية، “سبور تي في إيطاليا” SPORT TV ITALIA الإيطالية.

واستهل رونالدو تجربته الجديدة في السعودية بخوض كأس موسم الرياض، على أن يسجل أمسية الأحد، في حدود الساعة السادسة، أول ظهور رسمي له في الدوري السعودي، خلال مباراة ناديه النصر أمام الاتفاق.

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