-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
المنتخب الجزائري يتراجع 14 مركزا في التصنيف الجديد للفيفا
جواهر

بسبب سبونج بوب.. أمريكية تقتل ابنتها وتضعها في كيس قمامة! 

جواهر الشروق
  • 1247
  • 0
بسبب سبونج بوب.. أمريكية تقتل ابنتها وتضعها في كيس قمامة! 

هزّت جريمة قتل بشعة الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أقدمت إحدى الأمهات على قتل ابنتها ووضعها في كيس قمامة، بسبب الرسوم المتحركة “سبونج بوب”.

وبحسب ما أفادت صحيفة نيويورك بوست فقد أخبرت الأم المنحدرة من ميشيغان، المحققين بأن “سبونج بوب” هو من أمرها بقتل الطفلة، وإلا ستواجه الموت.

وأضافت الصحيفة أن الأم جاستين جونسون(22 عاما)، طعنت صغيرتها، ساتون موسر، عدة مرات في 16 سبتمبر الماضي، بعد يومين فقط من عيد ميلاد الطفلة الثالث، ثم وضعت جسدها في كيس قمامة أسود، بعد أن كانت تعاني من الهلوسة بسبب أسابيع من عدم حصولها على الهيروين وقلة النوم.

وأدلى رايان إبرلين، المحقق في خدمات حماية الطفل، الذي أجرى مقابلة مع جونسون في الأول من أكتوبر، بشهادته خلال جلسة الاستماع الأولية يوم الجمعة في القضية، وقال إنه في اليوم الذي قتلت فيه ساتون، قالت الأم إنها حاولت الانتحار في منزل والدتها الواقع في بلدة أوسكودا، قبل أن تقتل ابنتها.

وقال إبرلين: “أخبرتني أنها لا تتذكر تفاصيل ما حدث، وأنها كانت تعاني من الهلوسة بسبب نقص الهيروين وعدم النوم لمدة أسبوعين تقريبا.. وكانت تحصل على هلوسات من مشاهدتها للتلفزيون الذي أمرها بأن تقضي على حياة ابنتها أو يقتلونها”.

وأوضح المحقق أن الأم القاتلة أخبرته بأن “سبونج بوب” من كان يقول هذه الأشياء على التلفزيون، “إذا لم تفعل ما فعلته لابنتها لقتلوها. قالت إنها كانت خائفة على حياتها وقد فقدت عقلها”.

مقالات ذات صلة
بعد تداول أنباء عن طلاقهما.. زوجة حارس منتخب مصر الجزائرية تخرج عن صمتها

بعد تداول أنباء عن طلاقهما.. زوجة حارس منتخب مصر الجزائرية تخرج عن صمتها

حادثة زلزلت فيسبوك.. سيدة تتعرض لاغتصاب جماعي في الميتافيرس!

حادثة زلزلت فيسبوك.. سيدة تتعرض لاغتصاب جماعي في الميتافيرس!

هكذا تفاعل نشطاء مع حمل تايلور وهذا ما قالته بن قنة لمحرز!

هكذا تفاعل نشطاء مع حمل تايلور وهذا ما قالته بن قنة لمحرز!

فصل 5 صحفيين من إذاعة دويتشه فيله الألمانية بسبب فلسطين!

فصل 5 صحفيين من إذاعة دويتشه فيله الألمانية بسبب فلسطين!

بعد تجاهلها حادثة تحرّش جنسي.. طالبات يرفعن شكوى ضد جامعة هارفارد

بعد تجاهلها حادثة تحرّش جنسي.. طالبات يرفعن شكوى ضد جامعة هارفارد

هكذا ردت مريام فارس على منتقدي زيها الأمازيغي!

هكذا ردت مريام فارس على منتقدي زيها الأمازيغي!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد