بسبب سلوك مشين.. رونالدو مهدد بالإيقاف والغرامة المالية

أكدت تقارير إعلامية، أن نجم النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، تنتظره عقوبة قاسية، بسبب حركة غير لائقة قام في مباراة الشباب السعودي.

وخلال مباراة النصر والشباب قام رونالدو بتصرف غير أخلاقي أمام جماهير الشباب، مما دفع إدارة الشباب لتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي للعبة.

وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن اللجنة تتجه لإيقاف “الدون” مباراتين على الأقل، إضافة إلى تغريمه ماليا بسبب سلوكه غير الرياضي.

وتعد هذه الحادثة الثانية للدون خلال أيام قليلة بعدما قام بحركة أخرى أيضا في مباراة فريقه ضد الهلال بكأس موسم الرياض، ردا على جماهير الزعيم التي ألقت عليه أوشحة النادي الأزرق أثناء خروجه من الملعب.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل للدولي البرتغالي البالغ من العمر 39 عاما وهو يقوم بإشارة غير لائقة أثناء الاحتفال بفوز فريقه على الشباب، بعدما استفز رونالدو من طرف جمهور الشباب الذي هتف باسم غريمه التقليدي “ميسي” في المدرجات.

وأكدت تقارير إعلامية سعودية أن هذه الإشارة غير اللائقة لم تعرض في البث التلفزيوني، لكن مقاطع الفيديو انتشرت عبر شبكة الإنترنت، وأثارت ردود فعل غاضبة للغاية.