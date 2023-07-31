بسبب “سيلفي”.. مصرع مغامر فرنسي بعد سقوطه من الطابق الـ68

لقي مغامر فرنسي اشتهر بتسلقه المباني الشاهقة، ريمي لوسيدي، حتفه، الأحد، بعد سقوطه من الطابق الـ68 لإحدى البنايات السكنية في هونغ كونغ.

وذكرت تقارير اعلامية أن المغامر الفرنسي البالغ من العمر 30 سنةـ كان بصدد التقاط صورة سيلفي قبل الحادث.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن مسؤولين في هونغ كونغ، أن لوسيدي وصل إلى مجمع برج “تريغونتر” الواقع في منطقة “بيك” في حدود الساعة السادسة مساءً، وأخبر حارس الأمن أنه يزور صديقاً له في الطابق الأربعين.

بينما أظهرت لقطات أمنية وصول لوسيدي، إلى الطابق 49 من خلال المصعد، ثم استخدم الدرج لبلوغ قمة المبنى.

وتعتقد الشرطة أن ريمي لوسيدي حوصر في السقف وكان يطلب المساعدة، قبل أن يسقط أرضاً.

من جهتها، أفادت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، الإثنين، إن المغامر الشاب شوهد من قبل خادمة يطرق على نوافذ المبنى ليعود إلى الداخل، لكنه سقط حتى وفاته قبل أن تصل أية مساعدة.

وفيما عثرت شرطة هونغ كونغ على الكاميرا الرياضية الخاصة بالمغامر الفرنسي، والتي تحتوي على مقاطع فيديو للرياضات الخطرة، وبطاقة هويته الفرنسية في مكان الحادث.