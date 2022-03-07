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رياضة

بسبب شافعي.. نادي ضمك يشتكي المغربي عبد الرزاق حمد الله

سليم.ع
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بسبب شافعي.. نادي ضمك يشتكي المغربي عبد الرزاق حمد الله

قال رئيس نادي ضمك صالح أبو نخاع أن مهاجم اتحاد جدة المغربي عبد الرزاق حمد الله، تلفظ بألفاظ خادشة للحياء، ضد لاعب فريقه فاروق شافعي عقب نهاية مباراة الفريقين الأخيرة ضمن الجولة 23 للدوري السعودي للمحترفين..
لبرنامج شوت عبر قناة وقال رئيس ضمك في تصريح خاص “أس أس سي” السعودية: “عبد الرزاق حمد الله تلفظ بألفاظ خادشة للحياء على لاعب فريقنا فاروق شافعي فور نهاية المباراة”.
وكشفت تقارير صحفية، أن نادي ضمك رفع شكوى رسمية مساء الأحد إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب من اللاعب فاروق شافعي .

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