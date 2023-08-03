بسبب شاكيرا.. بيكيه يفقد أعصابه ويهاجم الجمهور

تعرض اللاعب الإسباني السابق جيرارد بيكيه لموقف محرج بسبب شاكيرا، لكن هذه المرة من الممكن أن تكون الأسوأ حتى الآن.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، جماهير غفيرة في إحدى الحفلات وهي تهتف باسم “شاكيرا”، بعد صعود بيكيه إلى مسرح الملهى الليلي للاحتفال بنهاية بطولة دوري الملوك.

المفاجأة كانت، أن الجمهور لم يساعده على التكلم وقاطعه عدة مرات وهم يرددون كلمة شاكيرا بصوت جماعي ومرتفع، مما أدى إلى غضب بيكيه وصراخه على المسرح.

الجماهير تستفز بيكيه وتهتف باسم شاكيرا.. وهذا كان رد الاسباني👀 pic.twitter.com/JTn0QYT84o — Kooora (@kooora) August 2, 2023

ويبدو من الفيديو الذي وثقه أحد الحاضرين، أن بيكيه فقد أعصابه من الجمهور وتوجه إليهم بكلمات قاسية، وقال بصوت عالي محاولاً رفع صوته على أصواتهم، “أنا بطل العالم، وأنتم نكرة اذهبوا وافعلوا شيئًا في حياتكم”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها بيكيه إلى إزعاج، ومنذ انفصاله عن شاكيرا، تعرض إلى العديد من المواقف المحرجة في الأماكن العامة وعلى السوشيال ميديا وخلال حضوره المباريات وفي رحلاته السياحية، إلا أنه في العادة كان يقابل تلك الإزعاجات بالصمت فقط.