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بسبب شطافة الحمام.. يوتيوبر كرواتي يصاب بالرعب في قطر

الشروق أونلاين
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بسبب شطافة الحمام.. يوتيوبر كرواتي يصاب بالرعب في قطر

قال اليوتيوبر الرياضي الكرواتي دايفيد فويانيش أنه شعر بالرعب الشديد بعد اكتشافه شطافة الحمام خلال تواجده بقطر  

وقال فويانيش في مجموعة تغريدات له على “تويتر”: كنت أستخدم أدوات المرحاض في قطر لمدة شهر، أشعر بـ”الرعب الشديد” لأننا نستخدم المناديل فقط في المملكة المتحدة وأوروبا، إنها (الشطافة) أفضل شيء على الإطلاق يا رجل.

وتابع قائلا: “سوف نستثمر بها عند العودة إلى لندن”.

واعتبر فويانيش أن “الدخول إلى الحمام مجددا في المملكة المتحدة عندما يعود لن يكون مريحا”، وذلك بسبب عدم وجود “شطافات” مثبتة في أي مكان.

وتابع: أريد طباعة صورتها على قميص، أنا الآن المؤسس لمجموعة “التراس شطافة”، متعصبي “الشطافة” هيا بنا.

وعلق متابعون عرب على تغريدة فويانيش بالقول: “الولد يا عيني من فرحته العظيمة بإكتشاف (الشطافة) في كأس العالم في قطر، وبمقارنتها بماضيه البائس قبل الاكتشاف العظيم عمل “التراس شطافة” وتزعمه وأصبح مسؤولا عنه”.

وقال مغرد أخر “لو طلعنا بانتصار واحد من تنظيم قطر لكاس العالم هيبقى حاجة واحدة بس، رجوع الغربيين لبلادهم حاملين افكار تنويرية عن اختراع الشطافة بجد”.

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