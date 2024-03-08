بسبب “صدام حسين”.. جامعة عراقية تفصل طالبة في حفل تخرجها

قررت جامعة عراقية، فصل إحدى طالباتها على خلفية تداول فيديو ظهرت فيه وهي تضع صورة الرئيس السابق صدام حسين على قبعة تخرجها، مما أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت كلية الرافدين الجامعة في العاصمة بغداد في بيان “استنادا إلى ما جاء في محضر لجنة انضباط الطلبة الخاص بالطالبة (عبير طارق علوان) في قسم تقنيات المختبرات الطبية/المرحلة الرابعة، ونظرا لتجاوزها للضوابط والتعليمات بقيامها بوضع صورة (صدام حسين) على قبعة التخرج أثناء مراسيم التقاط صور التخرج داخل الحرم الجامعي”.

العراق برس لوضعها صورة ل صدام حسين على قبعة تخرجها في كلية الرافدين في بغداد ، احالة طالبه للتحقيق لإرتكابها ” محظور قانوني ” وفقا للدستور العراقي pic.twitter.com/9rhDgH6pbi — العراق برس (@aliraqplus) March 7, 2024

وأضاف البيان المنشور على منصة إنستغرام “عليه تقرر، ترقين (شطب) قيد الطالبة وذلك لمخالفتها تعليمات وضوابط الحرم الجامعي استنادا إلى المادة 5 من تعليمات انضباط الطلبة رقم (160) لسنة 2007”.

وجاء قرار الفصل عقب ساعات من قرار إحالة الطالبة للتحقيق لتورطها في ارتكاب عمل محظور وفق القانون رقم 32 لسنة 2016، والذي يحظر حزب البعث المنحل ويمنعه من العودة للنشاط السياسي تحت أي مسمى.