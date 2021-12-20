بسبب صورة شتي.. جدل جديد بين دراجي ونشطاء توانسة
ردّ المعلق الجزائري حفيظ دراجي، على الحملة الشرسة التي يتعرض لها من طرف ناشطين من تونس.
وغرّد معلق قنوات “بين سبورتس” على حسابه الخاص، على “تويتر”: “إلى منتخب تونس.. كنت منافسا ولم تكن عدوا، روح المقاومة لديك أعطتنا القوة..”.
وأضاف دراجي: “تحديك زادنا الهاما، حتى وإن أردنا التفوق عليك فلن نهينك.. بل نحييك لأننا نكبر بك..”.
وختم دراجي: ” في الأخير الإنسانية والروح الرياضية هي التي تتفوق وتتألق دوما..”.
إلى منتخب تونس..
كنت منافسا ولم تكن عدوا،،،
روح المقاومة لديك أعطتنا القوة،،
تحديك زادنا الهاما،،
حتى وإن أردنا التفوق عليك فلن نهينك،،
بل نحييك لأننا نكبر بك،،
وفي الأخير الإنسانية والروح الرياضية هي التي تتفوق وتتألق دوما.. pic.twitter.com/RgREaHbDwF
— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) December 18, 2021
ويتعرض دراجي لحملة شرسة من ناشطين تونسيين، منذ تعليقه على مباراة نسور قرطاج أمام المنتخب التونسي، أين اتهم بعدائه للمنتخب التونسي والأندية التونسية.
وكانت آخر الإنتقادات قد صدرت من محلل “بين سبورتس” التونسي طارق ذياب، بعد أن نشر دراجي على حسابه، صورة من مباراة نهائي كأس العرب، تظهر اللاعب شتي يسير على أرضية الميدان، وأمامه ثلاثة لاعبين من المنتخب التونسي، ساقطين على الأرض.
شكرا على حسن أخلاقك واحترامك لزملائك يا حفيظ والف مبروك للمنتخب الجزائري pic.twitter.com/UuuymutLeG
— Tarek Dhiab (@DhiabTarak) December 19, 2021
وكتب طارق ذياب مخاطبا دراجي: “شكرا على حسن أخلاقك وإحترامك لزملائك يا حفيظ، ومبروك للمنتخب الجزائري”.
استاذ حفيظ انت انسان خلوق ومحترم ومحبوب ولكن صورتك بخصوص سقوط لاعبين تونس وكلمه #تو نس كانت خطأ بحق لاعبين تونس ومبروك للجزائر نبقى عرب واخوان رغم كل حاجه والكرة ربح وخسارة
— مراد الرباعي (@abo_nouar) December 19, 2021