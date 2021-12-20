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رياضة

بسبب صورة شتي.. جدل جديد بين دراجي ونشطاء توانسة

سليم.ع
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بسبب صورة شتي.. جدل جديد بين دراجي ونشطاء توانسة
أرشيف
حفيظ دراجي

ردّ المعلق الجزائري حفيظ دراجي، على الحملة الشرسة التي يتعرض لها من طرف ناشطين من تونس.

وغرّد معلق قنوات “بين سبورتس” على حسابه الخاص، على “تويتر”: “إلى منتخب تونس.. كنت منافسا ولم تكن عدوا، روح المقاومة لديك أعطتنا القوة..”.

وأضاف دراجي: “تحديك زادنا الهاما، حتى وإن أردنا التفوق عليك فلن نهينك.. بل نحييك لأننا نكبر بك..”.

وختم دراجي: ” في الأخير الإنسانية والروح الرياضية هي التي تتفوق وتتألق دوما..”.

ويتعرض دراجي لحملة شرسة من ناشطين تونسيين، منذ تعليقه على مباراة نسور قرطاج أمام المنتخب التونسي، أين اتهم بعدائه للمنتخب التونسي والأندية التونسية.

وكانت آخر الإنتقادات قد صدرت من محلل “بين سبورتس” التونسي طارق ذياب، بعد أن نشر دراجي على حسابه، صورة من مباراة نهائي كأس العرب، تظهر اللاعب شتي يسير على أرضية الميدان، وأمامه ثلاثة لاعبين من المنتخب التونسي، ساقطين على الأرض.

وكتب طارق ذياب مخاطبا دراجي: “شكرا على حسن أخلاقك وإحترامك لزملائك يا حفيظ، ومبروك للمنتخب الجزائري”.

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