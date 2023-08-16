 بسبب صور جريئة في مسجد.. اعتقال عارضة أزياء تركية

أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة عن اعتقال شخصين عقب جلسة تصوير جريئة في مسجد كوجاتيبي.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم في التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في أنقرة ضد عارضة أزياء ومخرج التقطوا صورا بملابس غير لائقة في مسجد كوجاتيبي ونشروها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان الذي أدلى به مكتب المدعي العام، أنه تم التذكير بفتح تحقيق في جريمة “الإساءة العلنية للقيم الدينية التي يتبناها جزء من الجمهور” بسبب الصور التي التقطها المخرج المسمى ب. ك وامرأة “عارضة أزياء” في مسجد كوجاتيبي في أنقرة ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر أنه تم تفتيش مساكن المشتبه بهم وضبط أدلة الجريمة وفحص المواد الرقمية المضبوطة.