بسبب ظهور جنون البقر.. دول تحظر استيراد اللحوم البرازيلية

أوقفت كل من إيران والأردن وتايلاند مؤقتا استيراد اللحوم من البرازيل بعد تسجيل الإصابة بجنون البقر.

وحسب ما أفادت به وزارة الزراعة البرازيلية في بيان الخميس، فقد أوقفت إيران والأردن وتايلاند مؤقتا استيراد لحوم الأبقار من البلاد، بعد التحقق من تسجيل حالة إصابة بجنون البقر بولاية بارا.

كما أكدت الوزارة أن روسيا أوقفت الواردات من ولاية بارا بعد اكتشاف حالة الإصابة بمرض جنون البقر هناك.

بالإضافة إلى ذلك، أوقفت البرازيل صادرات لحوم البقر إلى الصين للوفاء بشروط اتفاقية تجارة.

وتصدر البرازيل لحوم الأبقار والدواجن لأكثر من 150 دولة، وتعد من أكبر مصدري اللحوم الحمراء على مستوى العالم.

ويعرف مرض جنون البقر أيضا باسم التهاب الدماغ الإسفنجي البقري، وهو تنكس عصبي يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ والنخاع الشوكي لدى الماشية، مما يتسبب في موتها.

وظهر مرض جنون البقر لأول مرة في الثمانينيات من القرن الماضي وانتشر في العديد من دول العالم، متسببا في أزمة استهلاكية وأخرى متعلقة بصناعة منتجات اللحم البقري