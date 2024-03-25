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الجزائر

بسبب عمل تخريبي.. نقص التزود بالمياه ببراقي و”سيال” تستنكر

الشروق أونلاين
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بسبب عمل تخريبي.. نقص التزود بالمياه ببراقي و”سيال” تستنكر

نددت شركة المياه التطهير للعاصمة “سيال” بالعمل التخريبي الذي طال بئرا ارتوازيا ببلدية براقي مست مختلف وحداته وتسبب في نقص الانتاج.

وقالت “سيال” في بيان لها أنها تستنكر ما قام به مجهولون على مستوى البئر الارتوازي رقم 75 المتواجد ببلدية براقي خلال نهاية الأسبوع الفارط وقاموا بسرقة حوالي 25 متر طولي من الكوابل الكهربائية 4×50 مم.

وأفادت الشركة أن هذه السلوكيات أثرت على الخدمة العمومية بخلقها نقصا في الإنتاج يقدر بحوالي 2000 متر مكعب في اليوم تساهم في تزويد ساكنة بلدية براقي.

واستنكرت شركة سيال في بيانها هذا النوع من الأفعال التي تخل بالسير الحسن للخدمة العمومية للمياه الشروب.

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