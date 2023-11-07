بسبب فضيحة فساد.. استقالة رئيس وزراء البرتغال

استقال رئيس وزراء البرتغال، أنتونيو كوستا، من منصبه اليوم الثلاثاء، 7 نوفمبر. الإستقالة حسب ما أفادت به وسائل إعلامية سببها هو قضايا فساد.

استقال رئيس وزراء البرتغال، أنطونيو كوستا، من منصبه اليوم الثلاثاء، 7 نوفمبر. الإستقالة حسب ما أفادت به وسائل إعلامية سببها هو تورط كوستا في قضايا فساد.

وقد قبل الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الإستقالة، وعقبها قرر عقد اجتماع للأحزاب السياسية الممثلة بمجلس الجمهورية لمدة ربع عام، غدا 8 نوفمبر، وعقد مجلس الدولة تحت رعاية مجلس النواب بعد غد 9 نوفمبر، حسب بيان الرئاسة البرتغالية.

وقد أفادت وكالة الأنباء البرتغالية عن إجراء مصالح الشرطة البرتغالية لعمليات تفتيش صبيحة اليوم الثلاثاء، في مقر إقامة الوزير الأول المستقيل وعدد من المنازل والوزارات ومكاتب المحاماة.

ووجد رئيس الوزراء البرتغالي المستقيل نفسه متورطا في قضية فساد مرتبطة بمنح عقود الطاقة، حسب ما أفادت به وسائل إعلامية.

أنطونيو كوستا أعلن عن استقالته قائلا “مهام رئيس الوزراء لا تتوافق مع أي شك في نزاهتي وفي هذه الظروف قدمت استقالتي إلى رئيس الجمهورية”.