بسبب فيلم “باربي”… نفاد الطلاء الوردي من العالم

أعلنت مصممة إنتاج فيلم “باربي” أن الطلاء الوردي نفد من العالم بشكل مؤقت لأن هذا العمل الفني احتاج إلى كميات كبيرة منه للحفاظ على جماليته.

وقد احتاج موقع تصوير فيلم “باربي “إلى الكثير من الدهان الوردي، ما أدى إلى نفاد إمدادات الشركة المنتجة للطلاء على نطاق عالمي.

وقالت المخرجة غريتا غيرويج، أن مواقع فيلم باربيلاند، تم طلاؤها باللون الوردي الفاتح، بدء من نسخ الحجم الواقعي من منزل الأحلام الشهير الخاص بالدمية، وإلى غاية الطرق وأعمدة الإنارة والجدران.

وقالت مصممة إنتاج الفيلم سارة غرينوود إن الفيلم أدى إلى نقص كبير في الطلاء الوردي على المستوى العالمي، واعترفت أن طاقمها اشترى الكثير من هذا الطلاء لفترة من الوقت، ولم تتمكن من الحصول عليه في أي مكان آخر في العالم.

ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن لورين براود، نائبة رئيس التسويق العالمي في “روسكو”، الشركة المزودة للطلاء: “لقد استخدمنا في إنتاج الفيلم كمية كبيرة من الطلاء، لكن مشكلة سلسلة التوريد العالمية الأوسع بدأت مع جائحة كورونا، ناهيك عن الطقس السيء في تكساس سنة 2021، الذي أثر في المواد الحيوية المستخدمة لصنع الطلاء”.

وفي لقاء صحفي، قالت المخرجة غيرويج إن اللون الوردي الفاتح مهم للحفاظ على الجانب الطفولي من جمالية الفيلم.

وكان مصممو موقع التصوير قد أمّنوا ما يكفي من الطلاء لإنتاج الفيلم، الذي تم تصوير أغلب مشاهده في استوديوهات وارنر بروس في ليفيسدن بالمملكة المتحدة.