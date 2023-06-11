بسبب قرد.. رومانيا تستدعي سفيرها من كينيا وتعتذر

استدعت رومانيا سفيرها في كينيا، دراغوس تيغاو، واعتذرت، بعدما شبه قردا بـ”دبلوماسيين أفارقة” خلال اجتماع.

وحسب وسال إعلام دولية فإن سبب القرار الروماني يعود إلى تعليق سفيرها خلال اجتماع لمبعوثين من أوروبا الشرقية عقد قبل أسابيع في مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة الكينية، حيث قال “المجموعة الأفريقية انضمت إلينا”، وذلك حين ظهر قرد أمام نافذة في غرفة الاجتماعات، بحسب ما ورد في الرسالة التي طالبت بالاعتذار.

ودان دبلوماسيون أفارقة رسميا تعليق تيغاو الذي صدر خلال وفقا لمواقع إعلامية كينية.

وكتب تشول أجونجو، سفير جنوب السودان في نيروبي، الذي يقود الدبلوماسيين الأفارقة في كينيا: “تود المجموعة الأفريقية أن تدين بأشد العبارات الممكنة الكلام العنصري والمهين”.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الرومانية إنها علمت بالحادث في الثامن من جوان، رغم وقوعه في نهاية أبريل.

وأكدت وزارة الخارجية الرومانية أنها تأمل ألا يؤثر الحادث المنفرد على “العلاقات العميقة” مع الدول الأفريقية.

وجاء في البيان: “تأسف وزارة الخارجية الرومانية بشدة لهذا الموقف، وتنقل اعتذارها إلى جميع المتضررين، وترفض بشدة وتدين جميع السلوكيات والمواقف التي تتعارض مع الاحترام المتبادل”.

وقال تيغاو في البداية إن تعليقاته جاءت خلال “اجتماع طويل وساخن ومثير للجدل”، وكانت محاولة “لتهدئة الأجواء”.