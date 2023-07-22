 بسبب قطعة دجاج.. تعويض مالي ضخم لطفلة أمريكية

فازت عائلة أمريكية بتعويض مالي ضخم من “ماكدونالدز” بعد تعرض ابنتها التي تبلغ من العمر 4 سنوات لحرق من الدرجة الثانية إثر سقوط قطعة دجاج شديدة السخونة على فخذها.

وتعرضت أوليفيا كارابالو للحرق عام 2019، أثناء طلب والدتها وجبة طعام من إحدى نوافذ “ماكدونالدز”.

وحكمت المحكمة بتعويض عائلتها من قبل “ماكدونالدز” بمبلغ 800 ألف دولار، 400 ألف منها تعويضا عن الأضرار على مدى السنوات الماضية، و400 ألف أخرى تعويضا عن المستقبل.

قالت فيلانا هولمز والدة أوليفيا للصحفيين خارج قاعة المحكمة، إنها تعتقد أن هيئة المحلفين توصلت إلى “حكم عادل”.

أوضحت الأم خلال شهادتها أنها اشترت وجبات “هابي ميل” لابنها وابنتها، اللذين كانا في المقعد الخلفي للسيارة، عندما وقع الحادث.

أضافت أنها سمعت ابنتها تصرخ من الألم، وسرعان ما أوقفت سيارتها لتجد قطعة الدجاج الساخنة على فخذ ابنتها.

قالت الأم إن مطعم “ماكدونالدز” لم يحذرها مسبقا من درجة حرارة الطعام المرتفعة.