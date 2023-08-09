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جواهر

“بسبب لدغة حشرة”.. بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المرض

الشروق أونلاين
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“بسبب لدغة حشرة”.. بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المرض

تحدثت عارضة الأزياء الأميركية الشهيرة بيلا حديد مطولاً، عن المرض المزمن الذي تعاني منه منذ 15 عاماً، الناجم عن نوع من البكتيريا تنتقل عن طريق لدغات القراد.

وفي رسالة مصحوبة بمقتطفات من ملفها الطبي وصور لها في المستشفى، استذكرت بيلا حديد 15 عاماً من المعاناة غير المرئية بسبب مرض “لايم” والعلاجات الطويلة، قائلة إنها باتت “أخيراً بصحة جيدة”.

وكتبت النجمة البالغة 26 عاما، وهي من أشهر العارضات في جيلها إلى جانب شقيقتها جيجي حديد، “سأعود عندما أشعر بأني مستعدة لذلك”.

وسبق أن تحدثت العارضة، واسمها الحقيقي إيزابيلا حديد، عن صعوبة متابعة حياتها المهنية بسبب مرضها.

وقالت بيلا “الشعور بهذا المقدار من الحزن والمرض عندما يكون لدي كل هذا الحظ والامتيازات والفرص والحب من حولي، قد يبدو الأمر مربكا جداّ.”

وأضافت “لقد حمّلني هذا كله أعباء لا أستطيع تفسيرها حقاً»، لكنها طمأنت متابعيها بأنها “بخير و(…) لا داعي للقلق”.

وتعاني والدتها وشقيقها، وهما أيضا عارضا أزياء، من المرض نفسه.

وبحسب دراسة واسعة أجريت العام 2022، فإن أكثر من 14% من سكان العالم مصابون بمرض لايم الناجم عن نوع من البكتيريا والذي ينتقل عن طريق لدغات القراد.

ونادراً ما يكون مرض “لايم” قاتلاً، لكنّ الأشخاص الذين يتعرضون للدغات من القراد المصاب به غالباً ما يُصابون بطفح جلدي ويعانون من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، بما فيها آلام العضلات والمفاصل والصداع والغثيان والقيء.

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