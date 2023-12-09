بسبب ماضيه الدّموي.. بلدية باريس تريد التخلص من الماريشال بيجو

اقترحت عمدة البلدية تغيير تسمية الشارع الذي يحمل اسم الماريشال :

تريد عمدة بلدية باريس، آن هيدالغو، تغيير تسمية شارع في غرب العاصمة الفرنسية والتخلص من اسم الماريشال بيجو، وذلك لما له من تاريخ أسود أثناء الفترة الاستعمارية.

فالماريشال توماس روبير بيجو من الأسماء التي ارتبط ذكرها في الجزائر بالجرائم التي ارتكبها في حق الجزائريين من إبادة وتهجير ونفي. ومن أكثرها فضاعة هي الحرق والخنق بالدخان في منطقة الظهرة عام 1845 التي أبيدت فيها قبيلة أولاد رياح بكهوف الظهرة بعد رفضها الخضوع للسلطة الاستعمارية.

وتريد بلدية باريس تغيير إسم الشارع من اسم الماريشال بيجو إلى هوبيرت جيرمان، مقاوم ضد النازية ووزير فرنسي سابق والذي توفي في 2021، حسب ما ذكرته “فرانس أنفو“.

وسيتم تقديم المقترح بتغيير التسمية في المجلس المقبل لبلدية باريس منتصف هذا الشهر، لتتم مناقشة المقترح قبل صيف 2024.

وحسب نفس المصدر، يبرر مجلس باريس هذه الرغبة في تغيير التسمية بسبب “سوء السمعة التي تلاحق اليوم ذكرى روبرت بيجو” و”الدور الضار للغاية الذي لعبه في تاريخ البلدين”.

حيث ارتكب في الجزائر أعوام 1830-1840 ما “يمكن وصفه اليوم بجرائم حرب”، حيث استخدم جيشه “أساليب قاتلة وغير إنسانية”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها مقترح تغيير تسمية الشارع بسبب سمعة الماريشال. فقد سبق واقترحت في 2020 المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية آنذاك، سيبيت ندياي، إمكانية تغيير التسمية.